Важнейшие партнеры правительства в осуществлении экономической революции - бизнесмены: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян принимает участие в инвестиционном форуме “Мой шаг во имя Арагацотнской области”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове к участникам форума премьер-министр Пашинян рассказал о текущей экономической ситуации в стране и подчеркнул, что этот год является первым полным экономическим годом, в котором возглавляемое им правительство несет политическую ответственность за экономическую ситуацию. “В этом году у нас, по всей вероятности, будет экономический рост в районе 7%, который является важным и довольно высоким показателем в ЕАЭС и на всем европейском пространстве в целом. Конечно, понятно, что это не тот показатель, который должен радовать нас. Экономические показатели текущего года показывают, что экономические амбиции, которые у нас есть, реальны и могут осуществиться. Об этом свидетельствует успех нового выпуска еврооблигаций, что очень важно с точки зрения международного экономического имиджа Армении. Важно отметить, что по сравнению с 2015 годом на три процента сократилась доступность финансовых средств, т.е. процентные ставки для нашей страны улучшились”, - отметил Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, еврооблигации на 500 миллионов долларов были выпущены, но их реальный спрос достиг 2 миллиардов долларов. Глава правительства отметил, что с точки зрения стратегического планирования важно создавать в Армении трансформационные мегапроекты, так как сегодня есть возможность их финансировать.

“С точки зрения международных резервов Армения завершит этот год с историческим рекордом. 31 декабря у нас будет самый высокий уровень международных резервов в истории Третьей республики, что свидетельствует о стабильности финансовой системы нашей страны. В этом году за три квартала Центральный банк Армении приобрел 433 миллиона долларов. То есть появилось так много валютных средств, что в основном связано с ростом туризма, и это открывает большие возможности для граждан Республики Армения”, - сказал премьер-министр, добавив, что в результате выпуска еврооблигаций оценка рисков Армении со стороны международного сообщества снизилась вдвое, что делает экономическую среду более благоприятной.

“Не хочу называть это успехом, так как мы рассматриваем это как возможность, которую нужно использовать для партнерства между правительством и малым и средним бизнесом. Сегодня созданы все возможности для такого партнерства, для нас нет разделения на проправительственных и оппозиционных бизнесменов. Мы считаем всех предпринимателей нашими союзниками номер один, и наша главная задача - сделать так, чтобы каждый бизнесмен в Республике Армения чувствовал себя защищенным. И он должен чувствовать себя именно так, потому что у нас за полтора года не было ни одного случая перераспределения собственности”, - отметил Никол Пашинян, добавив, что правительство ведет себя в этом отношении более чем сдержанно, чтобы не вызывать неопределенности в деловом мире.

“Независимо от симпатий и антипатий мы должны поддерживать тех, кто созидает, создает рабочие места, платит налоги. Это краеугольный камень экономической революции”, - отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, также индивидуальные усилия должны привести к экономической революции. “Путь преодоления бедности - побудить людей начать бизнес с нуля и встать на ноги. Модель благотворительности, которая применялась в Армении, деградировала наши экономические отношения, она во многих случаях не помогла, а помешала человеку”, - отметил Никол Пашинян, добавив, что смысл политики правительства заключается в том, чтобы каждый гражданин четко воспринял этот месседж. “Каждый гражданин Республики Армения должен зафиксировать, что он должен зарабатывать на жизнь своим потом, и в этом смысл революции. В прошлом были десятки случаев, когда люди говорили, что, например, они импортировали лук и им не разрешали войти на рынок. Сегодня в нашей стране такой проблемы нет”, - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян еще раз отметил, что союзником правительства номер один в экономической революции являются бизнесмены, которые в буквальном смысле являются бизнесменами, которые могут инвестировать свой интеллект, талант, творческие способности и создавать добавленную стоимость. А тем, у кого нет этих возможностей, государство должно поддерживать программами, улучшением образования.

“Желаю успехов участникам форума. Надеюсь, что в этой творческой среде мы услышим новые креативные идеи, которые помогут нам продолжить путь. В Республике Армения началась экономическая революция, и в первую очередь она происходит в мыслях людей. Лучший для меня манифест экономической революции - это премия “Герой нашего времени”, которая показала идеологию революции”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что не революция создала этих людей, а эти люди создали революцию, что самое важное.

“Сегодня экономический фактор номер один - это талант, интеллект, честность и осознание миссии, потому что если писатель создает очень хороший и талантливый роман, для меня это то же самое, когда какой-нибудь бизнесмен создает талантливую продукцию, бренд, который меняет людей, реальность, Родину к лучшему. Итак, для начала давайте изменим самих себя, свое окружение и изменим нашу Родину, которая должна стать страной наших общих мечтаний. Не страной мечты политической команды. Мы должны собрать все наши мечты в большой котел и приготовить нашу общую национальную мечту, потому что экономическая революция о воплощении национальных мечтаний. Вот почему у нас должно быть мощное государство, которое создает, экспортирует и способно нести бремя национальных мечтаний”, - отметил премьер-министр Пашинян.

На форуме были представлены бизнес-среда, перспективы развития, приоритетные направления и потенциал области в разных сферах. В форуме принимают участие как местные, так и иностранные инвесторы. Целью мероприятия является поддержка инвестиционных проектов в регионе посредством дискуссий и обмена опытом, установления новых деловых контактов, выявления проблем в сфере бизнеса и разработки механизмов их решения. На инвестиционном форуме “Мой шаг во имя Арагацотнской области” представляются бизнес-планы, мероприятие сопровождается экспозицией лучшей продукции региона, с которой ознакомится премьер-министр Никол Пашинян.