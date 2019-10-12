Кадровые изменения в Генпрокуратуре РА

Приказом Генпрокурора РА от 11 октября, прокурор Тавушской области, советник юстиции первого класса Виктор Жораевич Григорян переведен и назначен на должность зампрокурораКотайкской области.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ

Приказом Генпрокурора РА Артура Давтяна от 9 октября, прокурор Вайоцдзорской области, советник юстиции первого класса Наири Генрикович Авагян освобожден с занимаемой должности.