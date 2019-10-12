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Кадровые изменения в Генпрокуратуре РА

Кадровые изменения в Генпрокуратуре РА

Приказом Генпрокурора РА от 11 октября, прокурор Тавушской  области, советник  юстиции первого класса Виктор Жораевич Григорян переведен и назначен  на должность зампрокурораКотайкской  области.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ

Приказом Генпрокурора РА Артура Давтяна  от 9 октября, прокурор Вайоцдзорской  области, советник  юстиции первого класса Наири Генрикович Авагян освобожден с занимаемой  должности.

 




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