Баскетболист Андре Спайт-Мкртчян принес клубу 13 очков
Член мужской баскетбольной команды Армении Андре Спайт-Мкртчян принял участие в очередном матче клуба.
Как передает Арменпресс,в стартовом матче второй профессиональной баскетбольной лиги Франции команда Спайта «Руан»сыграла с «Пуатье» со счетом 87:59.
Андре Спайт-Мкртчян провел на поле 24 минуты и набрал 13 очков.
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