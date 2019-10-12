Баскетболист Андре Спайт-Мкртчян принес клубу 13 очков

Член мужской баскетбольной команды Армении Андре Спайт-Мкртчян принял участие в очередном матче клуба.

Как передает Арменпресс,в стартовом матче второй профессиональной баскетбольной лиги Франции команда Спайта «Руан»сыграла с «Пуатье» со счетом 87:59.

Андре Спайт-Мкртчян провел на поле 24 минуты и набрал 13 очков.