В этом году у нас будет самый высокий в истории Армении показатель международных резервов — Пашинян

За первые девять месяцев 2009 года Центральным банком Республики Армения совершено закупок на около 433 млн долларов, в результате чего по состоянию на 31 декабря в Армении будет зафиксирован самый высокий показатель международных резервов.

Какпередает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении НиколПашинян в ходе инвестиционного форума «Мой шаг —во имя Арагацотнскойобласти», начавшегося 12 октября.

«В этом году у нас, вероятно, будет экономический рост около 7%, что чрезвычайно важно, и это довольно высокий показатель в пространстве ЕАЭС и во всей Европе в целом. Экономические показатели этого года показывают, что экономические амбиции, которые мы имеем и которые мы сформулировали, реальны, и они могут стать реальностью. Об этом также свидетельствует успех нового выпуска евробондов, что было чрезвычайно важно с точки зрения международного экономического имиджа Армении. По состоянию на 31 декабря этого года в Армении будет самый высокий показатель международных резервов за всю историю Третьей республики. Это важный результат, который свидетельствует о финансовой стабильности нашей страны. В этом году, по данным первых трех кварталов армянского рынка, Центральный банк осуществил закупок на около 433 миллионов долларов», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что для экономического развития Армении необходимо партнерство между правительством Армении и бизнесом.

«Сегодня нет разделения на так называемых оппозиционных и проправительственных бизнесменов. Мы считаем всех предпринимателей нашими союзниками номер один. Наша главная задача - чтобы каждый бизнесмен в Армении чувствовал себя защищенным», - сказал премьер.

В ходе инвестиционного форума «Мой шаг — во имя Арагацотнской области» будет представлено около 30 бизнес-программ, бизнес- среда области, перспективы роста, приоритетные направления и потенциал в различных областях.

Цель мероприятия — путем дискуссий и обмена опытом содействовать реализации в области инвестиционных программ, установить новые деловые контакты, выявить проблемы бизнес-среды и разработать механизмы их решения.