Европейские индексы - 11-10-19

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.86% и составил 12511.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.73% и составил 5665.48 пункта, британский FTSE вырос на 0.84% и составил 7247.08 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1329.63 пункта.