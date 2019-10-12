Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Европейские индексы - 11-10-19

Европейские индексы - 11-10-19

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.86% и составил 12511.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.73% и составил 5665.48 пункта, британский FTSE вырос на 0.84% и составил 7247.08 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1329.63 пункта.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации