Спикер НС Армении направил благодарственные письма спикерам двух палат парламента Румынии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил благодарственные письма спикерам двух палат парламента Румынии, в которых поблагодарил председателей и членов Сената и Палаты депутатов Румынии за единогласное принятие законопроекта об объявлении 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

В своем письме председатель Национального Собрания Республики Армения, в частности, отметил: «Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем и дальше развивать и поднимать на качественно новый уровень армяно-румынское межпарламентское сотрудничество на основе историко-культурных и традиционных связей».

Председателям группы дружбы Армения-Румыния Национального Собрания Республики Армения Ануш Беглоян направила благодарственные письма соавторам законопроекта также Варужану Восканяну и Варужану Памбукчяну.