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Спикер НС Армении направил благодарственные письма спикерам двух палат парламента Румынии

Спикер НС Армении направил благодарственные письма спикерам двух палат парламента Румынии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил благодарственные письма спикерам двух палат парламента Румынии, в которых поблагодарил председателей и членов Сената и Палаты депутатов Румынии за единогласное принятие законопроекта об объявлении 12 октября Днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

В своем письме председатель Национального Собрания Республики Армения, в частности, отметил: «Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем и дальше развивать и поднимать на качественно новый уровень армяно-румынское межпарламентское сотрудничество на основе историко-культурных и традиционных связей».

Председателям группы дружбы Армения-Румыния Национального Собрания Республики Армения Ануш Беглоян направила благодарственные письма соавторам законопроекта также Варужану Восканяну и Варужану Памбукчяну.




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