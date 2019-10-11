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Пашинян и Алиев обсудили возможности снижения напряженности

Пашинян и Алиев обсудили возможности снижения напряженности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили текущую ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и возможности ослабления напряженности. Об этом в беседе с Арменпресс заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«Во время ужина, организованного по инициативе председательствующей стороны, так как места были расположены в алфавитном порядке Алиев и Пашинян сидели рядом и обменялись мнениями и побеседовали. В основном беседа была посвящена текущей ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, возможностей ослабления напряженности и дальнейшим шагам», - сказал Карапетян.

Пресс-секретарь премьер-министра отметил, что беседа длилась 1,5-2 часа.

Напомним, что 11 октября в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ.




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