Участники Форума друзей Арцаха создают международнуют сеть друзей Арцаха - «ПроАрцах»

Участники состоявшегося 11 октября в Степанакерте Форума друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира» приняли итоговую Декларацию. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах.

Ниже приводится полный текст декларации։

“- Руководствуясь закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и других международно-правовых документах в области прав человека принципами и идеями свободы, демократии и равенства;

- Признавая право народов на самоопределение как одно из важных достижений человечества на пути к обеспечению равноправия народов и будучи убежденными, что его эффективное применение имеет первостепенное значение для содействия развитию дружественных отношений между государствами, основанных на уважении принципа суверенного равенства;

- Подтверждая обязательство государств воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость;

- Отмечая, что прочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта возможно исключительно мирными средствами на основе признания результатов реализованного народом Арцаха права на самоопределение;

- Вновь подтверждая важность повышения эффективности посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ посредством восстановления полноценного участия Республики Арцах на всех этапах переговорного процесса;

- Принимая во внимание, что народ Арцаха в борьбе за свою независимость руководствовался общепринятыми нормами международного права, демократическими ценностями и общечеловеческими идеалами, которые продолжают оставаться основой в процессе государственного строительства в Республике Арцах;

- Высоко оценивая последовательные шаги народа и властей Республики Арцах по укреплению и развитию свободного и демократического общества, основанного на верховенстве закона, уважении прав человека и фундаментальных свобод;

- Считая недопустимыми любые формы изоляции Арцаха от международных процессов и лишение его народа преимущества международного сотрудничества;

- Вновь подтверждая универсальность, неотъемлемость прав человека вне зависимости от политического, правового или международного статуса страны, в которой человек проживает;

- Признавая ключевое значение международного сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе в вопросе развития мирных отношений и дружбы между народами, их взаимного культурного обогащения, а также содействия экономическому процветанию;

- Отмечая важность создания и укрепления институциональной основы для практического сотрудничества и обмена опытом с Арцахом в таких сферах, как образование, спорт, культура, экономика,

Поддерживаем народ Арцаха на пути к свободе и демократии, а также его усилия по международному признанию независимости республики;

Выражаем готовность к дальнейшему развитию и углублению диалога с Республикой Арцах с вовлечением широких общественных и политических кругов;

Призываем международное сообщество предпринять все необходимые шаги для устранения препятствий полноценному участию Арцаха в международном сотрудничестве, направленном на продвижение демократии, а также укрепление мира и стабильности в регионе;

Провозглашаем создание международной сети друзей Арцаха - «ПроАрцах» - с целью повышения информированности об Арцахе на международной арене, защиты законных интересов его народа, содействия вовлечению Арцаха в международные процессы”.