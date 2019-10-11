Президент Арцаха провел встречу с членом Круга дружбы Франция – Арцах Франсуа Рошблуаном
Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 октября принял бывшего депутата Национального собрания Франции, члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Францией.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 20:19 Президент Арцаха и министр обороны Арцаха обсудили ряд вопросов армейского строительства
- 19:49 Президент Арцаха провел встречу с членами франкофонной делегации Королевства Бельгия
- 18:48 США призывают Турцию прекратить военную операцию в Сирии
- 18:34 Президент Арцаха провел встречу с членом Круга дружбы Франция – Арцах Франсуа Рошблуаном
- 18:22 В Гааге состоялось первое заседание армяно-нидерландского дружеского круга
- 18:06 Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
- 17:59 В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота
- 17:41 Президент Арцаха провел встречу с членами делегаций Бельгии, Кипра и Чехии
- 17:40 Guardian: ЕС поручил Барнье активизировать переговоры с Лондоном об условиях Brexit
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-10-19
- 17:36 Азиатские индексы - 11-10-19
- 17:33 Главы государств СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве
- 17:24 Никол Пашинян подарил Владимиру Путину книгу Казимирова «Мир Карабаху»
- 17:23 Пашинян пригласил президента Узбекистана посетить Армению с официальным визитом
- 17:01 Глава МИД Арцаха представил достижения и вызовы в процессе государственного строительства Арцаха
- 16:59 В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
- 16:46 Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit
- 16:34 Раненые во время военной службы молодые люди приобрели новые профессиональные навыки
- 16:31 Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка
- 16:26 Армянские семьи, переведенные из Тель-Абяда в Алеппо, находятся в безопасности
- 16:01 Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос
- 15:51 В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны
- 15:42 WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
- 15:38 МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море
- 15:28 Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1398 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 1356 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
16:47, 04.10.2019
Просмотрели 1166 раз Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана
16:34, 05.10.2019
Просмотрели 1042 раз Премьер Пашинян надеется, что гости WCIT-2019 оценят все то, что предложит Ереван
17:47, 08.10.2019
Просмотрели 969 раз Ким и Кортни Кардашьян посетили Мемориал жертв Геноцида армян