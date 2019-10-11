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Президент Арцаха провел встречу с членом Круга дружбы Франция – Арцах Франсуа Рошблуаном

Президент Арцаха провел встречу с членом Круга дружбы Франция – Арцах Франсуа Рошблуаном

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 октября принял бывшего депутата Национального собрания Франции, члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Францией.




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