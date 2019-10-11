США призывают Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в американском военном ведомстве.

"В рамках беседы министр Эспер решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы увеличить шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и нашими партнерами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой", - сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.