Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Бутылки полностью состоят из биологической основы и пригодны для вторичной переработки. Они изготовлены из древесного волокна, полученного из экоустойчивых источников. Они будут использованы для тестирования новой барьерной технологии. По словам авторов, в будущем это позволит отказаться от пластика в производстве бутылок,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Датская пивоваренная корпорация основана в 1847 году предпринимателем Якобом Кристианом Якобсеном. Ее штаб-квартира расположена в Копенгагене. Компания производит пиво под различными торговыми марками, включая Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika и многие другие.