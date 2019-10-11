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Guardian: ЕС поручил Барнье активизировать переговоры с Лондоном об условиях Brexit

Guardian: ЕС поручил Барнье активизировать переговоры с Лондоном об условиях Brexit

Высокопоставленные дипломаты из 27 стран Евросоюза в пятницу поручили главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье активизировать и ускорить процесс переговоров с Лондоном об условиях предстоящего выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщил в Twitter руководитель бюро британской газеты The Guardian в Брюсселе Дэниел Боффи.

"Мишель Барнье получил "зеленый свет" от 27 стран ЕС на то, чтобы начать активную фазу переговоров", - написал Боффи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает британский журналист, ожидается, что при наметившемся компромиссе между Лондоном и Брюсселем переговоры войдут в так называемый тоннель или активную фазу, подразумевающую выработку устраивающего обе стороны решения, которое сможет получить одобрение глав ЕС и британского парламента.

 

 




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