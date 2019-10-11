Президент Арцаха провел встречу с членами делегаций Бельгии, Кипра и Чехии

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 октября провел встречу с членами бельгийской, кипрской, чешской делегаций, состоящих из парламентариев,политических и общественных деятелей и находящихся в республике в рамках Форума друзей Арцаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Бельгией, Арцахом и Кипром, Арцахом и Чехией.

Президент Саакян вручил государственные награды трем депутатам за значительный вклад в дело содействия Арцаху.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Масис Маилян, другие должностные лица.