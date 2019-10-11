Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-10-19

ЕРЕВАН, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 октября, курс доллара США вырос на 0.03 драмa и составил 476.73 драм. Курс евро сократился на 0.44 драмa и составил 525.36 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.42 драм. Курс британского фунта вырос на 11.82 драмa и составил 596.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 189.37 драмa и составила 22911.13 драм. Цена серебра сократилась на 0.44 драмa и составила 272.06 драм. Цена платины выросла на 123.47 драмa и составила 13656.56 драм.