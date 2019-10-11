Азиатские индексы - 11-10-19
ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.15% и составил 21798.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.88% и составил 1595.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 2973.66 пункта, а HANG SENG вырос на 2.34% и составил 26308.44 пункта.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 18:06 Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
- 17:59 В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота
- 17:41 Президент Арцаха провел встречу с членами делегаций Бельгии, Кипра и Чехии
- 17:40 Guardian: ЕС поручил Барнье активизировать переговоры с Лондоном об условиях Brexit
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-10-19
- 17:36 Азиатские индексы - 11-10-19
- 17:33 Главы государств СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве
- 17:24 Никол Пашинян подарил Владимиру Путину книгу Казимирова «Мир Карабаху»
- 17:23 Пашинян пригласил президента Узбекистана посетить Армению с официальным визитом
- 17:01 Глава МИД Арцаха представил достижения и вызовы в процессе государственного строительства Арцаха
- 16:59 В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
- 16:46 Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit
- 16:34 Раненые во время военной службы молодые люди приобрели новые профессиональные навыки
- 16:31 Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка
- 16:26 Армянские семьи, переведенные из Тель-Абяда в Алеппо, находятся в безопасности
- 16:01 Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос
- 15:51 В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны
- 15:42 WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
- 15:38 МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море
- 15:28 Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии
- 15:25 Президент Армении принял основателя компании “Шнайдер Груп”
- 15:16 Свыше 70 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий на севере Сирии
- 15:08 Нуне Саркисян в Матенадаране приняла участие в международной конференции
- 15:05 Генсек НАТО назвал Турцию "сильным и важным" союзником
- 14:52 Вулкан Этна на Сицилии возобновил активность
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1395 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 1352 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
16:47, 04.10.2019
Просмотрели 1164 раз Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана
16:34, 05.10.2019
Просмотрели 1039 раз Премьер Пашинян надеется, что гости WCIT-2019 оценят все то, что предложит Ереван
17:47, 08.10.2019
Просмотрели 967 раз Ким и Кортни Кардашьян посетили Мемориал жертв Геноцида армян