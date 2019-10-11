Азиатские индексы - 11-10-19

ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.15% и составил 21798.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.88% и составил 1595.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 2973.66 пункта, а HANG SENG вырос на 2.34% и составил 26308.44 пункта.