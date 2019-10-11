Главы государств СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

Главы государств - членов СНГ по итогам прошедшего в Ашхабаде саммита подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. Об этом в пятницу сообщило агентство "Туркменистан сегодня".

"Ашхабадский Саммит глав государств СНГ завершился церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ. В их числе - декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников Содружества независимых государств", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточняет агентство, среди подписанных документов также обращение глав государств к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщалось ранее, это обращение призвано продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.