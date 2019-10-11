Никол Пашинян подарил Владимиру Путину книгу Казимирова «Мир Карабаху»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ашхабаде подарил президенту России Владимиру Путину книгу бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от РФ Владимира Казимирова «Мир Карабаху». Главы двух государств участвуют в очередном заседании Совета глав государств СНГ в столице Туркменистана Ашхабаде.

Как сообщает Арменпресс, изданная в 2009 году книга содержит официальные документы и авторские аналитические материалы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Казимиров был сопредседателем Минской группы ОБСЕ в 1994-1996 гг. Казимиров принимал непосредственное участие в переговорах по урегулированию конфликта, включая переговоры о прекращении огня в мае 1992 года. Он опубликовал статьи и доклады по этому вопросу. 26 октября 2015 года указом президента Республики Армения Казимиров был награжден орденом Почета.