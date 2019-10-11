Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Пашинян пригласил президента Узбекистана посетить Армению с официальным визитом

Пашинян пригласил президента Узбекистана посетить Армению с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Ереван с официальным визитом. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня у нас состоялась историческая встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ни странно, руководители Армении и Узбекистана никогда не проводили официальных встреч, и это первая такая встреча. Президент Мирзиёев пригласил меня с официальным визитом в Ташкент, а я пригласил его с официальным визитом в Ереван», - отметил премьер.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации