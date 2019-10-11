Пашинян пригласил президента Узбекистана посетить Армению с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Ереван с официальным визитом. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня у нас состоялась историческая встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ни странно, руководители Армении и Узбекистана никогда не проводили официальных встреч, и это первая такая встреча. Президент Мирзиёев пригласил меня с официальным визитом в Ташкент, а я пригласил его с официальным визитом в Ереван», - отметил премьер.