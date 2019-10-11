В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

Угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

"Использовать это [беженцев для угроз в адрес ЕС] - абсолютно неприемлемо", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами. "Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от €6 млрд", - отметил он.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.