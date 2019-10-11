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Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit

Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit

Власти Великобритании до сих пор не представили реалистичного предложения по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в пятницу на конференции с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"К сожалению, мы все еще находимся в ситуации, когда Великобритания не выступила с рабочим, реалистичным предложением", - сказал он. При этом Туск отметил "положительные сигналы" от премьера Ирландии Лео Варадкара, которые дают надежду на заключение соглашения до конца октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг премьер-министры Великобритании и Ирландии провели переговоры, по итогам которых пришли к мнению, что возможность достижения соглашения сохраняется. Детали возможных развязок не приводятся, однако подчеркивается, что основными проблемами остаются вопросы таможенного контроля и выдачи торговых разрешений.

 

 




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