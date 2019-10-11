Туск заявил, что Великобритания все еще не представила реалистичного предложения по Brexit

Власти Великобритании до сих пор не представили реалистичного предложения по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в пятницу на конференции с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"К сожалению, мы все еще находимся в ситуации, когда Великобритания не выступила с рабочим, реалистичным предложением", - сказал он. При этом Туск отметил "положительные сигналы" от премьера Ирландии Лео Варадкара, которые дают надежду на заключение соглашения до конца октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг премьер-министры Великобритании и Ирландии провели переговоры, по итогам которых пришли к мнению, что возможность достижения соглашения сохраняется. Детали возможных развязок не приводятся, однако подчеркивается, что основными проблемами остаются вопросы таможенного контроля и выдачи торговых разрешений.