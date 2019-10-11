Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка

Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт "Громадське" со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.

По словам Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию к зданию посольства Турции, чтобы выразить протест против операции в Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", — цитирует Луньо сайт.

По ее словам, во время акции несколько человек вышли с территории посольства и напали на митингующих. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства. Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

На место происшествия прибыли полицейские.