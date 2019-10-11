Армянские семьи, переведенные из Тель-Абяда в Алеппо, находятся в безопасности

ЕРЕВАН, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Верховный комиссар диаспоры по делам диаспоры Заре Синанян недавно имел телефонную беседу с генеральным консулом РА в Алеппо Арменом Саргсяном. Как сообщили Арменпресс в офисе Верховного комиссара, согласно последней информации, в настоящее время активные боевые действия в Камишли не ведутся, работают рынки и магазины, но по соображениям безопасности школы по-прежнему закрыты.

«Нашим соотечественникам в Камишли до сих пор не нужно покидать свои дома, но если есть люди, решившие приехать в Армению, государство готово их принять. Армянские семьи, переезжающие из Тель-Абяда в Алеппо, находятся в безопасности. Сегодня они встретятся с консулом и, вполне вероятно, что Верховный комиссар Заре Синанян также свяжется с ними по телефону», - сказали в представительстве.