Раненые во время военной службы молодые люди приобрели новые профессиональные навыки

В рамках программы «Защитник Отечества» фонда «Ереван, моя любовь» военнослужащие, получившие ранения или ранения во время военной службы, приобрели новые навыки для активного участия в общественной жизни.

По сообщению «Арменпресс», первый этап программы включил курсы фотографии, телеоператоров и компьютерного редактирования, в которых приняли участие 11 молодых людей, проходящих лечение в реабилитационном центре Защитника Отечества.

Молодых людей обучали личный оператор президента РА, фотограф и компьютерные редакторы администрации президента РА.

На выставке 10 октября было представлено 21 фоторабота, которые молодые люди сделали во время тренировок. Автор некоторых из представленных работ - Тигран Саргсян, который служил в Республике Арцах, был инженером и потерял во время военной службы большую часть левой кисти, после чего его рука была полностью обездвижена.

Фото: Айка Манукяна

«В 2017 году я получил ранение, и когда моя рука стала неподвижной, я подумал, что все кончено. Через некоторое время я узнал об инициативе «Защитник Отечества», организованной фондом «Ереван - моя любовь», в рамках которого были организованы курсы фотографии. Я поступил и начал посещать эти занятия в Реабилитационном центре Защитника Отечества. После обучения я устроился на работу в фонд « Ереван - моя любовь». После этой программы многое изменилось в моей жизни, например, я начал смотреть на все другими глазами и понял, что нужно всегда двигаться вперед», - сказал Тигран, в картинах которого преобладали дети.

По его словам, фотографируя малышей, он способен отразить чистоту и простоту, которая существует в них.

По решению директора фонда « Ереван - моя любовь» Аршака Карапетяна, Тигран Саркисян работает в фонде в течение уже трех месяцев в качестве фотографа.

Другой участник программы, Аршак Ованнисян, сказал журналистам, что ему нравится фотографировать, и он хочет продолжать работать в этой области.

«Теперь я хочу получить больше профессиональных навыков и уже думать о работе фотографом», - подчеркнул Аршак.

Президент Армении Армен Саргсян сказал, что он также любил фотографировать много лет назад и пытался печатать свои фотографии в темной комнате.

«До сегодняшнего дня эти фотографии сохранились, я любил фотографировать детей. Тогда не было цветных фотографий, но теперь я думаю, что больше можно выразить с помощью черно-белых фотографий», - сказал Армен Саркисян.

На выставке присутствовали представители дипломатического корпуса, высокопоставленные чиновники и другие гости. Также был приглашен итальянский пианист Антонио Гонсалес, который сначала исполнил гимны Армении и Италии, а затем другие песни.