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Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. телеканал "Россия 24" также сообщил о смерти Леонова.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

 

 

 




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