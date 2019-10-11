Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. телеканал "Россия 24" также сообщил о смерти Леонова.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.