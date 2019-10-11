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В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны

В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны

К приближению тайфуна "Хагибис" к японскому архипелагу жители столичного региона готовятся заблаговременно: с полок токийских магазинов исчезли хлеб, вода, лапша и газовые баллоны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.   

Японцы начинают готовиться к приходу тайфуна, только когда он превращается в серьезную угрозу. По прогнозам метеорологов, "Хагибис" сравним по силе с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек.

По предварительным прогнозам метеорологов, наиболее сильно влияние тайфуна Токио и столичный регион испытают в субботу и в ночь на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.

Две крупнейших авиакомпании уже объявили об отмене в субботу 1190 авиарейсов. В субботу с утра или днем остановят движение поездов большинство железнодорожных компаний на основном японском острове Хонсю. О приостановке движения поездов в субботу из-за тайфуна объявил и токийский коммерческий метрополитен. На субботу отменены занятия в школах Токио.

 

 




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