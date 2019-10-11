WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ

Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным неназванного источника в Госдепартаменте, Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года.