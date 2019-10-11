Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии

Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии

Известная американская певица армянского происхождения Шерлин Саргсян (Шер) коснулась темы военных операций Турции в Сирии.

 “С 11 лет я знаю о кровожадных турках, которые пытали и убили почти 2 миллиона армян. Армения тоже знает об этом. Турецкие солдаты все еще жаждут крови. Теперь они совершат геноцид в отношении курдов с благословения Трампа”, - пишет певица в своем микроблоге в Twitter, сообщает «Арменпресс».

МИД Армении выступил с заявлением о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции в северо-восточную Сирию, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, гибели мирных жителей, большому притоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису.

9 октября Турция вторглась в Сирию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали военные действия на севере Сирии.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "геноцид армян"
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации