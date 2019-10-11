Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии

Известная американская певица армянского происхождения Шерлин Саргсян (Шер) коснулась темы военных операций Турции в Сирии.

“С 11 лет я знаю о кровожадных турках, которые пытали и убили почти 2 миллиона армян. Армения тоже знает об этом. Турецкие солдаты все еще жаждут крови. Теперь они совершат геноцид в отношении курдов с благословения Трампа”, - пишет певица в своем микроблоге в Twitter, сообщает «Арменпресс».

Sorry 2 Keep Harping About

Kurds,But I’ve Heard About ”Blood Thirsty TURKS Who Tortured & Murdered Almost 2Million Armenians SINCE I WAS 11.ALSO HEARD IT IN ARMENIA.TURK SOLDIERS ARE STILL BLOOD THIRSTY. NOW THEY WILL COMMIT GENOCIDE ON THE KURDS WITH trump’s BLESSING.

GOD — Cher (@cher) October 10, 2019

МИД Армении выступил с заявлением о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции в северо-восточную Сирию, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, гибели мирных жителей, большому притоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису.



9 октября Турция вторглась в Сирию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали военные действия на севере Сирии.