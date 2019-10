Я знаю о кровожадных турках: Шер осудила действия Турции в Сирии

Известная американская певица армянского происхождения Шерлин Саргсян (Шер) коснулась темы военных операций Турции в Сирии.

“С 11 лет я знаю о кровожадных турках, которые пытали и убили почти 2 миллиона армян. Армения тоже знает об этом. Турецкие солдаты все еще жаждут крови. Теперь они совершат геноцид в отношении курдов с благословения Трампа”, - пишет певица в своем микроблоге в Twitter, сообщает «Арменпресс».

Sorry 2 Keep Harping About

Kurds,But I’ve Heard About ”Blood Thirsty TURKS Who Tortured & Murdered Almost 2Million Armenians SINCE I WAS 11.ALSO HEARD IT IN ARMENIA.TURK SOLDIERS ARE STILL BLOOD THIRSTY. NOW THEY WILL COMMIT GENOCIDE ON THE KURDS WITH trump’s BLESSING.

