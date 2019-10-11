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Президент Армении принял основателя компании “Шнайдер Груп”

Президент Армении принял основателя компании “Шнайдер Груп”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял основателя известной немецкой компании “Шнайдер Груп” Улфа Шнайдера. Компания имеет офис в Ереване, который предоставляет консалтинговые услуги в сфере развития бизнеса для активизации инвестиций.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече Ульф Шнайдер представил президенту республики информацию об инициативе “От Лиссабона до Владивостока”, отметив, что она преследует цель укрепить экономические связи и сотрудничество между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Он предложил организовать в следующем году в Армении Конференцию инициативы.

“Армения - хороший мост между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Я принимал участие в “Армянском саммите мыслей”, который прошел этим летом в Дилижане, вдохновлен этим форумом, и думаю, что Армения - хорошее место для проведения этого мероприятия”, - отметил Шнайдер. Он сообщил, что на днях в Брюсселе состоялась встреча инициативной группы, в которой приняли участие представители как Европейской комиссии, так и ЕАЭС.

Президент Саркисян приветствовал подобную инициативу, отметив, что готов в пределах своих возможностей, оказать содействие осуществлению этого мероприятия.




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