Президент Армении принял основателя компании “Шнайдер Груп”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял основателя известной немецкой компании “Шнайдер Груп” Улфа Шнайдера. Компания имеет офис в Ереване, который предоставляет консалтинговые услуги в сфере развития бизнеса для активизации инвестиций.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече Ульф Шнайдер представил президенту республики информацию об инициативе “От Лиссабона до Владивостока”, отметив, что она преследует цель укрепить экономические связи и сотрудничество между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Он предложил организовать в следующем году в Армении Конференцию инициативы.

“Армения - хороший мост между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Я принимал участие в “Армянском саммите мыслей”, который прошел этим летом в Дилижане, вдохновлен этим форумом, и думаю, что Армения - хорошее место для проведения этого мероприятия”, - отметил Шнайдер. Он сообщил, что на днях в Брюсселе состоялась встреча инициативной группы, в которой приняли участие представители как Европейской комиссии, так и ЕАЭС.

Президент Саркисян приветствовал подобную инициативу, отметив, что готов в пределах своих возможностей, оказать содействие осуществлению этого мероприятия.