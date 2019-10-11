Свыше 70 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий на севере Сирии

Свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации боевых действий на севере Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Ферхузел, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ВПП глубоко озабочена возможным влиянием развития ситуации на северо-востоке Сирии и внимательно следит за ситуацией. С начала эскалации насилия было зафиксировано массовое переселение населения. На данный момент, свыше 70 тысяч человек из провинций Хасеке и Ракка покинули свои дома", - сказал он.

По словам Ферхузела, в настоящее время в полевом офисе ВПП в населенном пункте Камышлы продолжают работать 32 сотрудника организации.