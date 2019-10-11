Нуне Саркисян в Матенадаране приняла участие в международной конференции

Супруга президента Республики Армения Нуне Саркисян в Научно-исследовательском институте древних рукописей Матенадаране им. Месропа Маштоца приняла участие в Международной конференции “Восток – Запад: Ованес Туманян и искусство перевода сказки”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В своем выступлении на открытии конференции, посвященной изучению переводческих сказок Туманяна и мировой переводческой сказке, госпожа Нуне Саргсян отметила, что Армения известна своими старыми переводческими традициями. Не случайно, что в нашей стране сохранились оригинальные переводы с древнегреческого, с иврита, с ассирийского и с других языков. “Перевод может быть ремеслом, искусством и миссией. Именно эта миссия выполняется переводчиками детских произведений. Они должны понимать язык детей, чтобы донести до них свои заветы. Дети - наше будущее, и мы должны работать для них не только создавая благополучную жизнь, но и предоставляя им правильно переведенную литературу”, - отметила Нуне Саркисян. Она подчеркнула, что, как детский писатель, посредством своих произведений она также пытается передать детям различные наставления и заветы.

Говоря о литературной деятельности Ованеса Туманяна, в частности, о произведениях, написанных для детей, Нуне Саркисян отметила, что у великого поэта был своеобразный талант к пониманию детей. “Он и переводил сказки, и придумал их. Его детские книги столь же доступны и для взрослых. Он писал детскую литературу, которая полностью удовлетворяет и взрослых”,- сказала супруга президента Республики.

В рамках конференции госпожа Нуне Саркисян выступила также с докладом.