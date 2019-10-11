Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Столтенберг провел в пятницу переговоры в Турции. Одним из вопросов на пресс-конференции был посвящен угрозам американских сенаторов принять санкции против Анкары из-за операции на севере Сирии.

"Думаю, будет неправильным, если я начну спекулировать по поводу гипотетических ситуаций. Я могу сказать, что Турция – это сильный, приверженный союзник НАТО, важный для нашей коллективной обороны и общих миссий, в том числе в борьбе с терроризмом", - сказал он журналистам.

Столтенберг добавил, что у НАТО и Турции "глубокие отношения, выстроенные десятилетиями", и альянс "поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами".

"Мы также поддерживаем Турцию, увеличив воздушное и морское присутствие. За эти годы НАТО инвестировала более 5 миллиардов долларов в военные объекты в Турции, включая важную инфраструктуру, такую как военно-морские базы и радиолокационные станции", - отметил он.

При этом он отметил, что "Турция – это великая держава в этом великом регионе", а "с большой силой приходит и большая ответственность"