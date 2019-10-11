Вулкан Этна на Сицилии возобновил активность

Новое усиление активности вулкана Этна, находящегося на восточном побережье итальянского острова Сицилия, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специальные телекамеры Ingv, установленные в верхней части северо-восточного склона Этны, зафиксировали извержение вулкана около 06.30 (07.30 мск). На сей раз оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма сейчас хорошо видны над Этной.

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Тем не менее, выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.

Администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение, согласно которому в час будут приниматься лишь четыре авиарейса. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации весьма вероятны задержки рейсов.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе.