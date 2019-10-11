Принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств- участников СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, принял участие в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, после совместной протокольной фотографии состоялось заседание Совета глав государств - участников СНГ в узком и расширенном составе.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, в которой говорил:

"Уважаемый президент!

Уважаемые главы государств и делегаций!

Дамы и господа!

Я хотел бы начать свое выступление, выразив слова признательности уважаемому Гурбангулы Мяликгулиеву и всем нашим туркменским коллегам за отличную организацию нашего заседания и ту теплоту и воодушевление, которыми нас встретили на гостеприимной туркменской земле. Не могу не отметить, что я очень впечатлен Ашхабадом, кстати, я впервые в этом городе с его великолепной архитектурой и современным видом.

Хотел бы также выразить признательность за работу Туркменистана в рамках председательства в Содружестве независимых государств, направленную на дальнейшее развитие СНГ. Ваша эффективная работа отражена в повестке дня нашего сотрудничества.

В связи с представленными на сегодняшнем обсуждении вопросами хотел бы отметить следующее: мы приветствуем Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и поддерживаем все те инициативы, которые направлены на углубление экономического сотрудничества между странами СНГ и расширение интеграционных процессов. Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для реализации которых, на наш взгляд, необходима последовательная и скоординированная работа как в многостороннем, так и в двустороннем форматах.

Мы поддерживаем подписание Конвенции государств - участников Содружества независимых государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Думаю, что Конвенция поможет развить наше сотрудничество в направлении расширения применения альтернативных мер лишения свободы за совершенные преступления.

Среди вопросов, включенных в повестку дня нашего заседания, хотел бы выделить Совместное послание, принятое в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, адресованное народам наших стран и международному сообществу. Считаем важным активное информирование как в наших странах, так и проживающих за рубежом современных молодых людей о той решающей роли, которую наши народы имели в победе над фашизмом.

По разным оценкам, в этой войне погибло до 300 000 мужчин и женщин армянского происхождения. Представители нашего народа не только сражались в рядах Советской армии, но и принимали активное участие в движении Сопротивления, действующем в странах, оккупированных фашистами. Между прочим, один из руководителей французского движения сопротивления Мисак Манушян был армянином.

Мы поддерживаем любой конструктивный шаг, направленный на объективное освещение исторических событий этих лет, и выступаем против попыток их субъективного толкования.

К сожалению, в речи Ильхама Алиева мы увидели подобные попытки. Услышав его оценки о Гарегине Нжде, честно говоря, вспомнил известный советский фильм “Кавказская пленница”, когда там говорится о развалинах древней крепости, и звучит вопрос: “А что, церковь тоже я разрушил? Из слов Ильхама Алиева создается впечатление, что в этой войне Гитлер сыграл второстепенную роль, и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде. А действительность в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации Армении, боролся против Геноцида армян, организованного турками. Гарегин Нжде во время армяно-турецкой войны вместе со многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важной частью фронта. Очень важно, чтобы мы имели объективную оценку истории.

Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Много советских деятелей умерли во Владимирской тюрьме, Александр Солженицын был в ГУЛАГе, и что, всех, кто был осужден в 1937 - 1950-х годах, мы считаем врагами народа. Если это так, то многие выдающиеся деятели были осуждены и последние дни своей жизни закончили именно в тюрьмах. Но это не означает, что мы должны все это воспринимать как факт. И я считаю неуместным использование этого формата для искажения истории, внесения определенной напряженности в атмосферу этого довольно важного заседания. Хочу отметить, что правительство Армении уделяет особое внимание ветеранам войны. Несколько месяцев назад удвоились социальные пособия, выдаваемые всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Из декларации, которая будет подписана нами сегодня, я хотел бы, в частности, выделить те части, которые подчеркивают необходимость совместных усилий по восстановлению широкого международного диалога, направленного на укрепление международной безопасности и против разделительных линий, действий, способствующих формированию недоверия, напряженности и конфронтации. И думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы не росла бы напряженность между нашими народами, нашими странами, а наоборот, чтобы мы смогли бы найти пути диалога, взаимных уступок, взаимного доверия и взаимного уважения. Думаю, что слова президента Азербайджана в первую очередь неуважение к армянскому народу. И думаю, что это неуважение также и к главам стран и к тем народам, которые они здесь представляют.

В заключение, уважаемые коллеги, хотел бы еще раз поблагодарить руководство Туркменистана за успешное председательство и выразить надежду, что совместные усилия, направленные на совершенствование и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, будут продолжительными.

Хочу также подтвердить готовность Армении по возможности содействовать нашим узбекским коллегам в рамках председательства в СНГ в 2020 году.

Благодарю за внимание”.

На заседании был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках СНГ. Принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников СНГ. Подписан ряд документов: Совместное обращение глав государств-участников СНГ к народам СНГ и международному сообществу в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, Программа действий на 2020 - 2022 гг. по борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, а также Совместное заявление государств-участников СНГ о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был награжден памятной медалью развития межгосударственного гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

На заседании было принято решение председательство в Содружестве независимых государств в 2020 году передать Республике Узбекистан и следующее заседание Совета глав государств СНГ провести в Узбекистане.

Премьер-министр Никол Пашинян также принял участие и в официальном приеме, данном от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Рабочий визит премьер-министра в Туркменистан завершился. Глава правительства сегодня вернется в Ереван.