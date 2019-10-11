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WSJ: советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку из-за дела по Украине

WSJ: советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку из-за дела по Украине

Старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку в связи с "неспособностью Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом на Украине". Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Маккинли был разочарован недостаточной поддержкой со стороны госсекретаря тех дипломатов, которые были связаны с делом о якобы имевшем место давлении на власти Украины со стороны США и были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Особенно Маккинли был обеспокоен отставкой посла США на Украине Мари Йованович после обвинения со стороны СМИ в ее нелояльности правительству. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тогда заявил, что американский лидер попросил Помпео ее уволить.

Майкл Маккинли не был напрямую связан с повесткой на Украине. В разное время он был послом США в Афганистане, Колумбии, Перу и Бразилии. В последнее время он был тесно связан с международными отношениями с Венесуэлой, Мексикой и Афганистаном.

 

 




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