Путин пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу договорились провести традиционную неформальную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге и приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам, чтобы в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверие Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам", - сказал он, выступая на заседании Совета глав стран-участниц СНГ.