Обсуждены возможности углубления экономических связей между Арменией и Чили

Заместитель министра экономики РА Варос Симонян принял заместителя министра иностранных дел Республики Чили по вопросам международных экономических отношений Родриго Яньеса.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью министерства экономики Армении, Варос Симонян приветствовал чиновника в связи с его пребыванием в Армении и отметил, что эта встреча - прекрасный повод переосмыслить круг двустороннего экономического сотрудничества.

Родриго Яньес отметил, что в составе делегации как государственные чиновники, так и представители частного сектора. По словам заместителя министра, сотрудничество между Арменией и Чили может быть примечательным в том контексте, что обе страны являются своеобразным выходом на другие крупные внешние рынки. Он выразил заинтересованность в мониторинге экспорта армянских товаров в Республику Чили. Родриго Яньес отметил, что чилийская сторона заинтересована в раскрытии возможностей сотрудничества со странами ЕАЭС.

Варос Симонян представил информацию о Соглашениях о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и третьими странами, как о подписанных соглашениях, так и о договорных документах. По просьбе гостей В. Симонян представил также и рамки сотрудничества с Евросоюзом: суть и экономические связи Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Стороны обсудили технические детали предстоящего визита чилийской делегации в Армению, формирования рамок сотрудничества и наметили соответствующие экономические направления для обсуждения, в частности, экспорта товаров, виноделия, сельского хозяйства и других сфер. Заместитель министра иностранных дел Чили по вопросам международных экономических отношений Родриго Яньес в конце встречи отметил, что сотрудничество с Арменией на высоком уровне в экономической сфере является необходимостью и выразил благодарность за готовность армянской стороны к эффективному взаимодействию.