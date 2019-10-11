Подразделения ВС Армении участвуют в совместных учениях “Взаимодействие – 2019”

Для участия в совместных командно-штабных учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ “Взаимодействие – 2019” и в подготовительном этапе в Российскую Федерацию выехало подразделение Вооруженных сил Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, совместные учения “Взаимодействие – 2019” проводятся в соответствии с планом совместных мероприятии по оперативной и боевой подготовке органов управления и формирований коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год.