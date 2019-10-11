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Подразделение ВС Армении выехало в Республику Беларусь

Подразделение ВС Армении выехало в Республику Беларусь

Для участия в учениях и подготовительном этапе “Поиск – 2019” сил разведки и средств Вооруженных сил государств - членов ОДКБ, проводимых в соответствии с планом совместных мероприятии по оперативной и боевой подготовке органов управления и формирований коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год в Республику Беларусь выехало подразделение Вооруженных сил Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.




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