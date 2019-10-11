Следующий саммит Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года, соответствующее решение было принято главами Содружества независимых государств по итогам заседания в узком составе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с нашими документами, председательство в Содружестве в следующем календарном году должно перейти к Республике Узбекистан. Вы знаете, что президент Узбекистана неоднократно подтверждал свою готовность к будущему председательству. Руководство Республики Узбекистан предлагает провести очередное заседание Совета глав государств в пятницу, 16 октября 2020 года, в Ташкенте", - сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.