МИД Ирана заявил об утечке нефти из-за атаки на танкер в Красном море

Атака на иранский танкер в Красном море привела к большой утечке нефти и сильному загрязнению окружающей среды. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры", - говорится в сообщении Мусави, который отметил, что в результате повреждений танкера произошла крупная утечка нефти.