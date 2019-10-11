МИД Ирана заявил об утечке нефти из-за атаки на танкер в Красном море
13:38, 11 Октябрь, 2019
Атака на иранский танкер в Красном море привела к большой утечке нефти и сильному загрязнению окружающей среды. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры", - говорится в сообщении Мусави, который отметил, что в результате повреждений танкера произошла крупная утечка нефти.