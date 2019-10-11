Запущена платформа EU4Armenia

В рамках партнерства и сотрудничества между Арменией и Европейским союзом состоялась официальная презентация всеобъемлющей платформы EU4Armenia, представляющая, программы, реализуемые в различных сферах Армении при содействии ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства высокотехнологической промышленности, EU4Armenia. am разработан в виде электронной карты, которая представляет рамки сотрудничества ЕС - Армения и программы, реализуемые в различных сферах в областям и общинам при содействии ЕС.

Платформа - новый онлайн инструмент, который координирует ту масштабную деятельность, которую осуществляет ЕС для Армении.

Поздравив и приветствуя посла ЕС, а также председателя Комиссии по европейской интеграции, послов и других гостей, Акоп Аршакян в своем выступлении отметил, что отчетность и прозрачность перед обществом являются приоритетом для правительства Армении.

“В этом плане эта новосозданная платформа - прекрасная возможность показать, какие именно программы реализуются, какой прогресс они имеют и какую эффективность они обеспечивают. Придавая особую важность прозрачности реализации программ, параллельно с развитием технологий мы можем развивать их как в функциональном, так и в программном плане, и сделать сотрудничество с ЕС более эффективным”, - отметил министр.

С приветственной речью выступила также и руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин.

“Для Армении Евросоюз - это то же самое, что и Армения для Евросоюза. Мы можем эффективно взаимодействовать. Запущенная электронная платформа призвана повысить осведомленность граждан Армении о деятельности ЕС в республике, а также сделать ее более прозрачной”, - сказала посол, добавив, что сайт содержит всю информацию о направлениях деятельности ЕС в Армении. На мероприятии присутствовали представители правительства РА, Национального собрания, иностранных посольств, аккредитованных в Армении, действующих в Армении международных организаций, программ финансируемых ЕС и их бенефициары.