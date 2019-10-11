При поддержке Ucom состоялся 15-й юбилейный “Диджитек”

15-я ежегодная технологическая ярмарка “DigiTec”, проходившая с 6 по 9 октября в Ереванском Экспо Центре в Институте Мергеляна, собрала более 100 компаний ИКТ и десятки тысяч посетителей.

Как сообщает «Арменпресс», список участников довольно обширен. Примечательно, что в этом году в “Диджитеке” был представлен консолидированный павильон Исламской Республики Иран, на котором присутствовали 9 компаний из Ирана. Среди участников были традиционный платиновый спонсор Ucom, VOLO - компания недавно созданная в Ванадзоре, с участием инженерных лабораторий “Armat”, которая является дочерней компанией немецкой компании Osensus, InOne, компания, предлагавшая посетителям ценные подарки и другие видные представители отрасли.

Одной из особенностей “Диджитек 2019” было то, что выставка была спонсором Всемирного форума информационных технологий (WCIT 2019), считающегося крупнейшим мероприятием в сфере ИТ, и проводилась параллельно с ним, поэтому Союз предприятий передовых технологий, как организатор, не пожалел усилий для обеспечения регулярных посещений выставки гостей Всемирного форума ИТ.

Среди посетителей были исполнительный директор компании “VMware” Раджив Рамасвами, соучредитель компании “Infosys” Нараяна Мурти, руководящий состав инвестиционной компании “Mubadala” ОАЭ, главный уполномоченный аппарата премьер-министра РА по делам диаспоры Заре Синанян и ряд других высокопоставленных гостей.

“Диджитек” посетила и министерская делегация Всемирного форума ИТ (WCIT 2019), в составе которой были министры соответствующих сфер Бангладеш, Ирака, Бразилии, Белиза, Малайзии, Болгарии, Греции, Литвы, Эстонии и ряда других государств.

Союз предприятий передовых технологий подписал различные меморандумы о сотрудничестве с представителями Индии, Эфиопии и Афганистана, в которых выступил с предложением по экспорту образовательных технологий.

“Диджитек” проводится Союзом предприятий передовых технологий под высоким патронажем премьер-министра РА уже 15-й год подряд. Традиционным платиновым спонсором является компания Ucom, официальным партнером - компания HackTech, PR - партнером - компания P-Art.