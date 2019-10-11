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И. о. начальника Полиции Армении назначил начальников полиции в Арагацотнской и Сюникской областях

И. о. начальника Полиции Армении назначил начальников полиции в Арагацотнской и Сюникской областях

Приказами исполняющего обязанности начальника Полиции Армении Армана Саркисяна в двух областях назначены новые начальники полиции.

В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердил начальник управления по связям с общественностью и информации Полиции РА, полковник Ашот Агаронян.

“Начальником областного управления Арагацотна назначен полковник полиции Ваан Аггашян. Другим приказом Армана Саркисяна полковник полиции Геворг Азизян назначен начальником Сюникского областного управления полиции”, - сказал Агаронян.

Бывший начальник областного управления Арагацотна РА Левон Язичян 8 октября, согласно собственному заявлению, освобожден от должности, он вышел на пенсию. Бывший начальник полиции Сюника Аршавир Геворкян 30 августа освобожден от должности по приказу бывшего начальника Полиции РА Валерия Осипяна.




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