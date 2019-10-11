Слова Алиева - неуважение к армянскому народу и к главам стран СНГ: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередном заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане отреагировал на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в выступлении Ильхама Алиева есть попытки искажения истории.

“К сожалению, в речи Ильхама Алиева мы увидели подобные попытки. Услышав его оценки о Гарегине Нжде, честно говоря, вспомнил известный советский фильм “Кавказская пленница”, когда там говорится о развалинах древней крепости, и звучит вопрос: “А что, церковь тоже я разрушил? Из слов Ильхама Алиева создается впечатление, что в этой войне Гитлер сыграл второстепенную роль, и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде. А действительность в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации Армении, боролся против Геноцида армян, организованного турками”, - сказал Никол Пашинян. По его словам, действительность заключается в том, что Гарегин Нжде во время армяно-турецкой войны вместе со многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важной частью фронта. Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории.

“Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Много советских деятелей умерли во Владимирской тюрьме, Александр Солженицын был в ГУЛАГе, и что, всех, кто был осужден в 1937 - 1950-х годах, мы считаем врагами народа? Если это так, то многие выдающиеся деятели были осуждены и последние дни своей жизни закончили именно в тюрьмах. Но это не означает, что мы должны все это воспринимать как факт. И я считаю неуместным использование этого формата для искажения истории, внесения определенной напряженности в атмосферу этого довольно важного заседания”, - добавил он.

Никол Пашинян сообщил, что правительство Армении уделяет особое внимание ветеранам войны. Несколько месяцев назад удвоились социальные пособия, выдаваемые всем ветеранам Великой Отечественной войны.

“Из декларации, которая будет подписана нами сегодня, я хотел бы, в частности, выделить те части, которые подчеркивают необходимость совместных усилий по восстановлению широкого международного диалога, направленного на укрепление международной безопасности и против разделительных линий, действий, способствующих формированию недоверия, напряженности и конфронтации. И думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы не росла бы напряженность между нашими народами, нашими странами, а наоборот, чтобы мы смогли бы найти пути диалога, взаимных уступок, взаимного доверия и взаимного уважения. Думаю, что слова президента Азербайджана в первую очередь неуважение к армянскому народу. И думаю, что это неуважение также и к главам стран и к тем народам, которые они здесь представляют”, - сказал он.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил руководство Туркменистана за успешное председательство и выразил надежду, что совместные усилия, направленные на совершенствование и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, будут последовательными. Он подтвердил готовность Армении содействовать узбекским коллегам в рамках председательства в СНГ в 2020 году.