Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда стал президентом

Президент США Дональд Трамп в четверг в шутку пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил американскую администрацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая перед сторонниками в Миннесоте, американский лидер рассказал, как недавно разговаривал со своим другом. Темой беседы, помимо прочего, был скандал вокруг июльской телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Он сказал: "Президент". Я ответил: "Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет". <...> Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить", - сказал Трамп.

По мнению главы Белого дома, проблема в уважении, которое люди испытывают к должности главы государства. "Я хочу, чтобы кто-нибудь звал меня Дональдом", - подытожил Трамп. В ответ на это собравшаяся толпа начала скандировать его имя.

Большую часть выступления при этом Трамп посвятил критике в адрес демократов, начавших в его отношении процедуру импичмента.