На саммите ЕС на следующей неделе будет обсуждаться возможность введения санкций против Турции в связи с операцией "Источник мира" в Сирии, заявила госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в пятницу.

Об этом де Моншален сказала в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Анкары из-за сирийской операции. В ответ на уточняющий вопрос журналиста о реальных перспективах таких мер, она подчеркнула, что этот вариант "рассматривается", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она отметила, что на севере Сирии складываются "шокирующие условия для мирных жителей".

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 17-18 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.