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В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП

В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП

Восемь человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП с иранскими паломниками в Ираке. Как передает Арменпресс, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

По его данным, столкнулись два автобуса, один из которых перевозил иранских паломников.

Ежегодно тысячи паломников-шиитов устремляются в святые для них места в Ираке, совершая траурное шествие Арбаин. Пик религиозных траурных церемоний ожидается на 40-й день после траура Ашура и приходится в этом году на 19 октября.

 

 




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