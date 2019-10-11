Губернатор Гегаркуника принял и поздравил новоизбранных руководителей общин

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян принял и поздравил новоизбранных руководителей общин Гегаркуник, Лчап и Ваневан Араика Абрамяна, Арсена Овсепяна и Игоря Арутюняна, которые на выборах 29 сентября этого года были признаны победителями.

Как сообщает «Арменпресс», губернатор пожелал руководителям общин плодотворной работы, новых успехов и достижений. “ Поздравляю Вас с избранием на сложные, ответственные и почетные должности. Думаю, что все эти три слова четко подсказывают, какую работу мы от вас ожидаем. Безусловно, в случае хорошей работы люди будут Вас ценить, как ценят лидеров, проявивших себя с наилучшей стороны, как ценили еще в советские годы. Вы выбраны в очень благоприятный период, Вам не будут предъявляться любые незаконные требования, противоречащие интересам Вашей общины. Вам остается сотрудничать с областной администрацией, и делать все только в рамках закона. Исключите понятие поствыборного периода и стремитесь сохранять в общине атмосферу мира и единства. Обратите особое внимание на собственные доходы, чтобы направлять их на урегулирование социально-экономических проблем, которых накопилось очень много. Для участия в субвенциальных программах постарайтесь привлекать местных предпринимателей или благотворителей. Выберете приоритетные задачи, чтобы в течение зимы мы смогли бы совместно подготовить все документы и летом начать строительные работы. Как говорится, к работе!”, - сказал губернатор.

Новоизбранные главы общин выразили надежду, что они эффективно и долго будут работать с администрацией области и оставят хорошие плоды своей деятельности.

Хосров Хлгатян