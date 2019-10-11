В Испании разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу региональные пожарные.

По их информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Бонастре. В результате погибли два человека. Самолет вылетел из аэропорта каталонского города Сабадель и направлялся в Реус.

Причины случившегося пока не уточняются.