Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

В Испании разбился небольшой самолет

В Испании разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу региональные пожарные.

По их информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Бонастре. В результате погибли два человека. Самолет вылетел из аэропорта каталонского города Сабадель и направлялся в Реус.

Причины случившегося пока не уточняются.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации