В Испании разбился небольшой самолет
Небольшой самолет разбился в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу региональные пожарные.
По их информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Бонастре. В результате погибли два человека. Самолет вылетел из аэропорта каталонского города Сабадель и направлялся в Реус.
Причины случившегося пока не уточняются.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 12:36 Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда стал президентом
- 12:31 ЕС обсудит вопрос санкций против Турции из-за операции "Источник мира"
- 12:05 В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
- 11:49 В Испании разбился небольшой самолет
- 11:44 Армения приветствует любую инициативу по углублению экономического сотрудничества в СНГ: Пашинян
- 11:39 СМИ: вероятной причиной взрывов на иранском танкере у Джидды стал ракетный удар
- 11:33 Представитель ЦБ РА принял участие в конференции “Сила финансирования в национальной валюте”
- 11:26 В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
- 11:22 Тигран Авинян принял регионального директора Всемирного банка
- 11:11 Анна Акопян в Женеве будет присутствовать на благотворительном вечере Швейцарского Красного креста
- 11:06 В Госдепартаменте рассказали, в каком случае США введут санкции против Турции
- 11:04 Бако Саакян присутствовал на открытии Форума друзей Арцаха
- 11:03 Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд
- 10:57 Лендруш Ованнисян назначен судьей суда общей юрисдикции Арагацотнской области
- 10:45 Трамп заявил, что переговоры с Китаем прошли очень хорошо
- 10:31 На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв
- 10:13 В Армении будет реализовано 60 программ по обеспечению временной занятости безработных
- 10:10 “Ереванский бестселлер”: на первом месте книга премьер-министра
- 10:08 Премьер Италии призвал ЕС не поддаваться "шантажу" Турции по поводу беженцев
- 09:59 Азербайджан непоколебим в вопросе нарушения прав человека
- 09:53 Зеленский более 14 часов общался с журналистами
- 09:51 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Реакцию НАТО на действия Турции аналитики назвали осторожной
- 09:50 Трамп заявил, что США могут стать посредником в переговорах между Турцией и курдами
- 09:49 Офис Совета безопасности внимательно следит за событиями на северо-востоке Сирии
- 09:46 Пять европейских стран в Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1385 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 1319 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
16:47, 04.10.2019
Просмотрели 1146 раз Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана
16:34, 05.10.2019
Просмотрели 1029 раз Премьер Пашинян надеется, что гости WCIT-2019 оценят все то, что предложит Ереван
17:47, 08.10.2019
Просмотрели 958 раз Ким и Кортни Кардашьян посетили Мемориал жертв Геноцида армян