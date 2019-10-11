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Заместители министра экономики Армении встретились с делегацией Всемирного банка

Заместители министра экономики Армении встретились с делегацией Всемирного банка

Заместители министра экономики Армении Аваг Аванесян, Варос Симонян и Наира Маргарян для обсуждения рамок сотрудничества с банком встретились с делегацией, возглавляемой региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью министерства экономики Армении, Аваг Аванесян поздравил Себастьяна Молинеуса со вступлением на должность и выразил уверенность, что эффективное сотрудничество с ВБ будет продолжено.

Варос Симонян представил прогресс программы “Стимулирование торговли и инфраструктуры качества” и текущие работы.

Наира Маргарян коснулась работ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, по просьбе гостей представила некоторые подробности этой области.

С должностными лицами Министерства экономики РА был обсужден также и ход разработки отраслевых стратегий развития, формат сотрудничества с международным сообществом доноров в этом контексте. Были затронуты и вопросы реализации расчетов, существующих в стратегиях.




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